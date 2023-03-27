Rönesans kızını ve torununu vermedi

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250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Sınıf öğretmeni Biray Beşerikli (35) de 4 yıl önce taşındığı bahçe katındaki dairede kızı Nazende Dila Açıkgöz (6) ile birlikte yaşıyordu. Anne ve kızı enkaz kaldırma çalışmalarının 17’nci günde tamamlandığı Rönesans Rezidans’taki kayıp onlarca kişi arasında yer aldı. Biray Beşerikli’nin annesi Nuray ile babası Mehmet Beşerikli de depreme yakındaki bir apartmanın ikinci katında yakalandı. Çift kendilerini son anda güçlükle dışarı atıp hayatta kaldı.

Mehmet Beşerikli, eşiyle birlikte evden çıktıktan sonra, hemen kızı ve torununun yaşadığı Rönesans Rezidans’a koşmuş: “Rönesans Rezidans ile aramız 500-600 metre. Her tarafı yıkık dökük ama Rönesans’ın yıkılacağını hiç tahmin etmedim. Heybetli ve sağlam duruyordu. Ben o şeyi görünce ne uğradığımı şaşırdım. Kızım benim bahçe katındaydı. Altında otopark, onun altında eksi bir otopark vardı. O giriş otopark yok, ev çökmüş vaziyette oraya. 12 kat tamamen yatmış vaziyette.

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Mehmet Beşerikli

17 GÜN BEKLEDİM

Enkaz başından bir dakika bile ayrılmadığını söyleyen Mehmet Beşerikli, “17 gün enkazın başında bekledik, maalesef çıkmadı. Kimsesiz cenazelerle karşılaştırma için DNA testimizi verdik. Ama çıkmadı. Hem Biray’dan hem Nazende’den hem de Rönesans Rezidans’taki yüze yakın insandan haber yok. Mezarını hazırlattık. Bir parmağı çıksın ona bile razıyız...”

Eşiyle Bursa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde kalan Beşerikli, her gün kızı ve torunundan gelecek bir haberin umuduyla yaşıyor...