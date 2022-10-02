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Ronaldo Rümeysa

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Rümeysa Yıldız#Ronaldo
Ronaldo Rümeysa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

Bingöl merkeze bağlı Güveçli köyünde 3 yıl önce erkeklerle futbol oynarken, antrenörü tarafından keşfedilen Rümeysa Yıldız (16), okulunun futsal takımında oynamaya başladı.

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Köyde kız arkadaşları olmadığı için erkeklerle maç yapan Bingöl Spor Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Rümeysa, "3 yıldır futbol oynuyorum. Bingöl'de kadın futbol takımı olmadığı için okulda futsal takımında oynuyorum. Ronaldo'yu örnek görüyorum. Fenerbahçe’de oynamayı hayal ediyorum" dedi.

Ronaldo Rümeysa

Antrenör Ali Kıtay ise Rümeysa’nın oyunsal anlamda yetenekli olduğunu dile getirerek, "Birçok erkek barajı geçemezken, Rümeysa yetenek sınavını derece ile bitirdi. Rümeysa'nın en büyük dezavantajı Bingöl'de yaşaması yani burada bir kadın futbol takımının olmaması. Bu yönüyle birçok yetenekli çocuklarımız var. Rümeysa'yı birçok kadın futbol takımı deneyebilir. İşte birçok kadın futbolcu tanıyoruz. Rümeysa Bingöl'de olmamış olsaydı, kadın futbol takımlarının olduğu illerde yaşamış olsaydı, belki de bugün milli takım formasını giymiş olurdu. İnşallah sahip çıkan olur. Güzel yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

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#Bingöl#Rümeysa Yıldız#Ronaldo

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