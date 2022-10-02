Ronaldo Rümeysa

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Köyde kız arkadaşları olmadığı için erkeklerle maç yapan Bingöl Spor Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Rümeysa, "3 yıldır futbol oynuyorum. Bingöl'de kadın futbol takımı olmadığı için okulda futsal takımında oynuyorum. Ronaldo'yu örnek görüyorum. Fenerbahçe’de oynamayı hayal ediyorum" dedi.

Antrenör Ali Kıtay ise Rümeysa’nın oyunsal anlamda yetenekli olduğunu dile getirerek, "Birçok erkek barajı geçemezken, Rümeysa yetenek sınavını derece ile bitirdi. Rümeysa'nın en büyük dezavantajı Bingöl'de yaşaması yani burada bir kadın futbol takımının olmaması. Bu yönüyle birçok yetenekli çocuklarımız var. Rümeysa'yı birçok kadın futbol takımı deneyebilir. İşte birçok kadın futbolcu tanıyoruz. Rümeysa Bingöl'de olmamış olsaydı, kadın futbol takımlarının olduğu illerde yaşamış olsaydı, belki de bugün milli takım formasını giymiş olurdu. İnşallah sahip çıkan olur. Güzel yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.