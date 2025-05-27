Thodex'un kurucusuna bir dava daha, 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Haberin Devamı

Thodex adıyla bilinen Faruk Fatih Özer, Kripto para borsası üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk Elbasan’da yakalanıp Türkiye’ye teslim edildi. Tutukjlanarak cezaevine gönderilen Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Özer'in kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk'taki Elbasan Yerel Polis Müdürlüğü'nün 30 Ağustos 2022'de düzenlediği operasyonla yakalandığı ve ilerleyen süreçte Türkiye'ye teslim edildiği yer aldı.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK İDDİASI

Yapılan operasyonda Faruk Fatih Özer'in üzerinde Adrian Popescu adına düzenlenmiş ve kendi fotoğrafının bulunduğu kimlik kartıyla sürücü belgesi ele geçirildiği belirtildi. İddianamede Arnavutluk adli makamlarının talimatıyla belgeler üzerinde teknik inceleme başlatıldı. Tiran Bilimsel Polis Enstitüsü tarafından hazırlanan 22 Şubat 2023 tarihli bilirkişi raporunda, hem kimlik kartının hem de sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildiğine de yer verildi. İddianamede, Arnavutluk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Elbasan Asliye Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, 29 Eylül 2023 tarihinde Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’ye devredildiği yer aldı.

Haberin Devamı

"ROMEN KİMLİK KARTINI GÖRMEDİM"

İddianamede savunmasına yer verilen Özer, "Ben Arnavutluk ülkesinde kaçak olarak bulunduğum sürede bana kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Bana sormuş olduğunuz Adrian Popescu adına düzenlenmiş, üzerinde benim fotoğrafım olan Romen kimlik kartı ve Romen sürücü ehliyetini hiç görmedim. Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi ismiyle tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti. Ben de kendisine vermiştim. Arnavutluk'ta bulunduğum sürede kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangibir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım. Dolayısıyla bana sormuş olduğunuz Romen Kkimlik kartı ve sürücü ehliyetini hiç kullanmadım. Arnavutluk'ta yakalandığımda oradaki kolluk birimleri bana adıma düzenlenmiş bir kimlik kartı olduğunu söylediklerinde böyle bir kimlik kartından haberim oldu. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ CEZASI İSTENİYOR

Sanığın kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk'ta üzerinde fotoğrafı basılı olan sahte kimlik ve ehliyetini kullanarak üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığı belirtilerek, Özer hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

THODEX DAVASINDA 11 BİN 190 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu tutuklu sanık Faruk Fatih Özer hakkında, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 Eylül 2023'te karar verilmişti. Özer hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti. Özer'e ayrıca, 'Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan da 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak dosyayı mahkemeye göndermişti.