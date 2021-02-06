Romanya’nın kaçakları

Köpekler koruma altına alınırken, otobüs sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Gümrük muhafaza ekiplerince çağırılan veteriner hekim tarafından yavru köpeklere sağlık kontrolü yapıldı. Veteriner hekim Tamer Serhatli “Köpeklere sakinleştirici yapılmış. Şu an durumunu tehlikeli gördüğümüz 2-3 yavru köpek var. En fazla 5 haftalıklar” dedi. Yavru köpeklerin tedavilerinin ardından Ticaret Bakanlığı’nın Ankara’daki köpek eğitim merkezine gönderilerek eğitime alınacağı, ardından da gümrük kapılarında kullanılmasının planlandığı belirtildi.