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Gündem
Ali Can ZERAY / DHA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Romanya’nın kaçakları

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Romanya’nın kaçakları
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ROMANYA’dan İstanbul’a seyahat eden yolcuların bulunduğu otobüste, Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine arama yapıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, otobüsün bagajında 4 hayvan taşıma çantası içinde, yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi.

Köpekler koruma altına alınırken, otobüs sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Gümrük muhafaza ekiplerince çağırılan veteriner hekim tarafından yavru köpeklere sağlık kontrolü yapıldı. Veteriner hekim Tamer Serhatli “Köpeklere sakinleştirici yapılmış. Şu an durumunu tehlikeli gördüğümüz 2-3 yavru köpek var. En fazla 5 haftalıklar” dedi. Yavru köpeklerin tedavilerinin ardından Ticaret Bakanlığı’nın Ankara’daki köpek eğitim merkezine gönderilerek eğitime alınacağı, ardından da gümrük kapılarında kullanılmasının planlandığı belirtildi.

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