MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRomanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında 23 yavru köpek ele geçirildi
GeriGündem Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında 23 yavru köpek ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında 23 yavru köpek ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında 23 yavru köpek ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Romanya'dan gelen yolcu otobüsünde Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi.

Romanya'dan İstanbul'a seyahat eden yolcuların bulunduğu otobüste Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine arama yapıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, otobüsün bagajında 4 hayvan taşıma çantası içinde, yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi. Köpekler koruma altına alınırken, otobüs sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle