Romanya'dan gelen yolcu otobüsünün bagajında 23 yavru köpek ele geçirildi

Romanya'dan İstanbul'a seyahat eden yolcuların bulunduğu otobüste Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine arama yapıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, otobüsün bagajında 4 hayvan taşıma çantası içinde, yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi 23 yavru köpek ele geçirildi. Köpekler koruma altına alınırken, otobüs sürücüsü hakkında işlem yapıldı.