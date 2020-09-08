Romanya Vizesi nasıl alınır? Romanya Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Bordo pasaportu olan Türk vatandaşları, pasaportlarıyla Romanya ülkesine girebilmek için vize almak durumundadırlar. Romanya'ya alınacak vize türleri, kısa ve uzun süreli olarak farklılık gösterdiğinden, buna göre işlem gerçekleştirmek gerekiyor. Siyah, Yeşil ve Gri pasaportu olan Türk vatandaşları, 90 gün boyunca Romanya girişlerinde vize muafiyetine sahiptirler.

Romanya Vizesi Nasıl Alınır?

Romanya vizesi almak için öncelikle ne kadar süreyle ülkeye gidileceği belirlenmelidir. Kısa süreli ziyaretler için başvurular, yetkilendirilen acentelere yapılıyor. Uzun süreli vize alımları için başvurular, konsolosluğa yapılıyor.

Hangi vize tipi alınacaksa ve ne amaçla vize alınıyorsa, buna göre evrakların hazırlanması gerekiyor. Randevu alınıp, istenen evraklar hazırlandıktan ve ücretler ödendikten sonra, başvuru işlemleri yapılabilir. Başvuru konsolosluk tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılır. Vize yetkili merkezleri, başvuruda, sadece belge hazırlama konusunda profesyonel anlamda yardımcı olabilirler.

Romanya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Romanya vizesinin ücretleri sabit değildir. Dönemden döneme değişen Romanya vizesi ücretlerini öğrenmek için konsolosluktan bilgi alınabilir. Romanya vizesinin ücretleri, 2 duruma göre değişebilir. Seyahatin kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi yapılacağı ve seyahatin hangi amaçla yapıldığı, ücretleri etkiliyor.

Romanya vizesi başvuru ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için vize merkezleriyle iletişim kurulabilir. Ücret ödemeleri, konsolosluğun belirlediği banka hesaplarına yapılıp, dekontu istenir. Vize olumsuz sonuçlanmışsa, ücretlerde iade durumu söz konusu değildir.

Romanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Türk vatandaşlarından vize talep eden tüm ülkelerde belge talebinde bulunurlar. Belgeler, kişinin maddi yeterliliğin olup olmadığı, seyahati yapan kişinin kimliğini öğrenmek için istenir. Güvenlik açısından istenen belgeler şöyle sıralanabilir.

Başvuru formu ve vize için dilekçe: Başvuru formu, vize almak isteyen kişi tarafından doldurulup imzalanmalı ve dosyaya eklenmelidir. En ufak detayda yanlış bilgilendirme yapılmamalıdır. Başvuru dilekçesinde ise Romanya'ya ne amaçla seyahat gerçekleştirileceği, ne kadar sürede kalınmak istendiğine ait bilgiler verilebilir.

Pasaport: Vize başvurusunda talep edilen temel belgelerde olan pasaport, Romanya vize başvurusunda da isteniyor. Eskimemiş, 2 sayfası boş olmak durumunda olan, Romanya'dan döndükten sonra 6 ay daha geçerli olan pasaportunuzu eklemeyi unutmayın.

Seyahat belgesi ve konaklama bilgileri: Uçuş belgeleri ve otel rezervasyon bilgileri denilebilir.

Sağlık sigortası ve banka hesapların dokümanları Romanya vizesinde istenen diğer evraklar listesinde bulunuyor.

Mesleki belgeler ve kişinin yapacağı seyahate ilişkin diğer belgeler. Belgelerin neler olduğuna ilişkin bilgiler konsolosluk veya vize acentelerinden alınabilir.

Romanya Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Romanya vizesi başvurunun doğru şekilde tamamlanması için şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Randevu alınmalı ve belirtilen gün içerisinde randevu yerinde olunmalıdır. Belgelerin randevu gününde eksik olmayacak şekilde teslim edilmesi, aranan diğer bir şart. Vize harcının yatırıldığını ispat eden dekontun, dosyada olmasına dikkat edilmelidir. Başvuru şartları yerine getirilirse, başvuru değerlendirmeye alınır.

Romanya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Orta Avrupa ülkesi olan Romanya'ya yapılan vizelerin sonuçlanması yaklaşık 10 gündür. 10 gün üzerinde sonuçlanmamış vize başvuruları için konsolosluğu arayabilirsiniz. 10 günü aşan başvurular genellikle, eksik belgelerden kaynaklıdır. Ek belge istenebilir. Ayrıca, tatil dönemlerinde ve yoğunluğun aşırı yaşandığı zamanlarda, Romanya vizesinin çıkma süreleri normalden çok daha fazla olabilir.