Romantizme de Covid bulaştı

Buna göre, bu süreçte evli katılımcıların ilişki doyumu daha düşük, ilişki hoşnutsuzluğu daha yüksek bulundu. Evli grubun ilişki hoşnutsuzluk düzeylerinin evli olmayan gruba kıyasla daha yüksek olduğu anlaşıldı.

ÇOCUKLARIN ETKİSİ...

Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Hülya Türk önderliğindeki ekibin yaptığı araştırmada, bireylerin yaşları yükseldikçe ilişki hoşnutsuzluğunun da arttığı belirlendi. Katılımcıların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu araştırmada bakım, temizlik, çocukların evden eğitiminin takibi gibi konularda kadınların ev içi sorumlulukları ve iş yüklerinin artmış olduğuna dikkat çekildi. Ev içinde değişen ve yeni eklenen rollerle birlikte artan sorumlukların, evli ve çocuklarıyla birlikte yaşayan partnerlerin ilişki hoşnutsuzluğunu daha fazla etkilendiği sonucuna varıldı.

‘OLUMSUZ ETKİLENDİK’ DİYENLER DAHA FAZLA

Araştırmada, COVID-19 sürecinin bireylerin romantik ilişkilerine etkisi olup olmadığı sorusuna, katılımcıların

- Yüzde 29.2’si hem olumlu hem de olumsuz etkisi olduğunu

- Yüzde 28.5’i etkisi olmadığını

- Yüzde 21.9’u olumsuz etkisi olduğunu

- Yüzde 20.4’ü ise olumlu etkisi olduğunu söyledi.

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