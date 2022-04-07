Romanları kadar aşkları da konuşuldu

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Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk dün on yıldır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu. Pamuk’un evliliği, tıpkı romanları gibi döneminde çok konuşulan aşklarını da yeniden gündeme getirdi. İlk evliliğini 1982 yılında Aylin Türegün ile yapan Orhan Pamuk’un bu evlilikten Rüya adında bir kızı bulunuyor. Evliliği 2001’de sona erdi.

GOA’DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Evliliği bittikten sonra ortaya çıkan en önemli ilişkisi Hint asıllı yazar Kiran Desai’yle oldu. İki sevgilinin Hindistan’ın turizm cenneti Goa’daki Calangute Beach’teki romantik tatili, Türk fotoğraf sanatçısının objektifine takılmıştı. Beraberlikleri ortaya çıktığında Pamuk, Desai’ye aşkını itiraf etmiş ve “O çok akıllı, güzel bir insan ve büyük bir yazar” demişti. O dönemde Pamuk gibi New York’ta yaşayan Desai de ödüllü bir yazar ve ikinci romanı ‘The Inheritence of Loss’ ile 2006 yılında prestijli Man Booker Ödülü’nü kazanmıştı. Pamuk’un hayatına daha sonra ressam Karolin Fişekçi girmiş, ilişkileri ve ayrılıkları Fişekçi’nin açıklamaları ile magazin gündemini hayli meşgul etmişti.

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ALMANYA’DA OĞLU VAR İDDİASI

Fişekçi’den sonra Pamuk, Hamburg Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Catharina Dufft’tan bir oğlunun olduğu iddiaları ile gündeme gelmişti. Alman profesör, Orhan Pamuk’la yazarın 2005 yılında Alman Yayıncılar Ödülü’nü aldığı günlerde tanışmış ve Dufft’un oğlu Albert de 2006’da dünyaya gelmişti. İddiaya göre Pamuk, Albert’i hiç görmedi.