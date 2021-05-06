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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Romanlar er Caner’e ‘şehitlik’ istiyor

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Romanlar er Caner’e ‘şehitlik’ istiyor

İdlib’de intihar ettiği açıklanan Kırklarelili Piyade Er Caner Sarmaşık’ın şehit sayılmasını isteyen Romanlar, 12 ilde sokaklara döküldü, araçlarla konvoy oluşturdu.

Kırklareli Vize’de yaşayan Caner Sarmaşık, askerliğini Kayseri’deki 1. Komando Tugayı’nda yaparken birliği Suriye’ye gönderilince, gönüllü olarak gitti. Teskeresine 40 gün kala, 29 Nisan günü intihar ettiği haberi ailesine ulaştı.

Caner’in kötü muamele nedeniyle intihara sürüklendiği hatta öldürüldüğüyle ilgili iddialar ortaya atılınca Antalya, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Uşak ve Bursa’da Romanlar gösteriler düzenledi.

Hürriyet’e açıklama yapan CHP’li Roman milletvekili Özcan Purcu, “Olayın takipçisi olacağız. Aile hiçbir psikolojik sorunu olmadığını söylüyor” dedi. Abla Seren Varınç ise “Bir gün aradı ‘Abla komutan bana ‘Şopar’ dedi çok üzüldüm’ dedi. O gün gözyaşları başladı” açıklaması yaptı. Bakan Hulusi Akar ise konuyla ilgili, “TSK personeliyle örnek düzeyde ilgilidir. Her olayda mutlaka idari ve adli soruşturma yapılıyor” açıklaması yaptı.

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