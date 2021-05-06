Romanlar er Caner’e ‘şehitlik’ istiyor

Kırklareli Vize’de yaşayan Caner Sarmaşık, askerliğini Kayseri’deki 1. Komando Tugayı’nda yaparken birliği Suriye’ye gönderilince, gönüllü olarak gitti. Teskeresine 40 gün kala, 29 Nisan günü intihar ettiği haberi ailesine ulaştı.

Caner’in kötü muamele nedeniyle intihara sürüklendiği hatta öldürüldüğüyle ilgili iddialar ortaya atılınca Antalya, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Uşak ve Bursa’da Romanlar gösteriler düzenledi.

Hürriyet’e açıklama yapan CHP’li Roman milletvekili Özcan Purcu, “Olayın takipçisi olacağız. Aile hiçbir psikolojik sorunu olmadığını söylüyor” dedi. Abla Seren Varınç ise “Bir gün aradı ‘Abla komutan bana ‘Şopar’ dedi çok üzüldüm’ dedi. O gün gözyaşları başladı” açıklaması yaptı. Bakan Hulusi Akar ise konuyla ilgili, “TSK personeliyle örnek düzeyde ilgilidir. Her olayda mutlaka idari ve adli soruşturma yapılıyor” açıklaması yaptı.

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