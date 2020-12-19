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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Roman atışması

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Roman atışması
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Bütçe görüşmelerinde önceki gün gerçekleşen iki vekilin tartışması tutanaklarda şöyle yer aldı:

Cemal Bekle: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Romanlara karşı kentsel dönüşüm adı altında uyguladığı ayrımcılığın da farkındayız ve takipçisiyiz. Hiçbir Roman mahallesi sahipsiz değildir. 21’inci yüzyılda İzmir’e çadır mühürleme gibi bir ayıbı yaşatan anlayış, mahallelerimizi rant kapısına çevirmeye yelteniyor. Buna müsaade etmeyiz Allah’ın izniyle. Romanların hakkını sonuna kadar savunacağız. (AK Parti ve MHP sıralarından alkışlar)

Özcan Purçu: Cemal Bey, geçmişte İstanbul’da özellikle Roman mahallelerinde yapılan kentsel dönüşümleri bilseydi böyle konuşmazdı. İzmir’deki kentsel dönüşüm adalete, kanunlara ve nizamlara dayalı; herkesi, kiracıları dahi hak sahibi yaparak bir kentsel dönüşüm yapılıyor. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri ve alkışlar) Belgelerini verebiliriz size. Roman mahallesinde kiracı olanlara dahi ev veriliyor şu an arkadaşlar.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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