×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Roma’daki ‘Göbeklitepe’ye 5 milyon ziyaretçi

Güncelleme Tarihi:

#ROMA#Göbeklitepe#Mehmet Nuri Ersoy
Roma’daki ‘Göbeklitepe’ye 5 milyon ziyaretçi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma’da 24 Ekim 2024’te açılan ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ isimli sergiyi bugüne kadar 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri olarak kabul edildi.

Roma’daki ‘Göbeklitepe’ye 5 milyon ziyaretçi


KOLEZYUM’DA...

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle İtalya’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Kolezyum’da, 24 Ekim 2024’te ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ sergisi açıldı. İnsanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe’yi ağırlayarak medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunan Kolezyum, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor. Göbeklitepe’nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz bir deneyim sunuyor. Anıtsal sütunların replikaları ile desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor. Açıldığı günden bu yana uluslararası akademisyenler, sanatçılar ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören sergi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Roma’daki ‘Göbeklitepe’ye 5 milyon ziyaretçi


Haberin Devamı

11 BİN YILLIK GİZEM

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Göbeklitepe’nin eşsiz tarihini Roma’nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma’nın kalbi Kolezyum’da dünya ile buluşuyor. ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, Nisan ayının sonuna kadar Kolezyum’da ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ROMA#Göbeklitepe#Mehmet Nuri Ersoy

BAKMADAN GEÇME!