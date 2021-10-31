Roma'da ilk sıcak temas

Roma’nın EUR bölgesindeki La Nuvola Kongre Merkezi’ndeki tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alanda Draghi karşıladı. El sıkışan iki lider daha sonra kameralara poz verdi.
AYAKÜSTÜ SOHBET
Karşılama töreninden sonra liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı. Erdoğan, Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sıcak bir sohbet yaptı. Fotoğrafları İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan paylaştı.
BIDEN İLE İKİLİ GÖRÜŞME
Liderler, zirvenin ilk gününde, “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” oturumunda bir araya geldi. Erdoğan, Draghi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kültürel etkinliğe iştirak etti ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katıldı. Öte yandan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın programı kapsamında bugün Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve zirveye katılan liderlerle de görüşmesi bekleniyor.
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