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Roma'da ilk sıcak temas

#Erdoğan#Biden#G20
Romada ilk sıcak temas

G20 Dönem Başkanı İtalya’nın, başkenti Roma’da düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi Başbakan Mario Draghi’nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Karşılama töreninden sonra liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.

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Roma’nın EUR bölgesindeki La Nuvola Kongre Merkezi’ndeki tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alanda Draghi karşıladı. El sıkışan iki lider daha sonra kameralara poz verdi.

AYAKÜSTÜ SOHBET

Karşılama töreninden sonra liderler aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı. Erdoğan, Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayaküstü sıcak bir sohbet yaptı. Fotoğrafları İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan paylaştı.

Romada ilk sıcak temas


BIDEN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Liderler, zirvenin ilk gününde, “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” oturumunda bir araya geldi. Erdoğan, Draghi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kültürel etkinliğe iştirak etti ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katıldı. Öte yandan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın programı kapsamında bugün Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve zirveye katılan liderlerle de görüşmesi bekleniyor.

Romada ilk sıcak temas


 

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#Erdoğan#Biden#G20

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