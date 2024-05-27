Roma ve Osmanlı dönemine ait 26 küpü tespit etmişlerdi... O bekçilere başarı belgesi

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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri gece devriye görevi sırasında semt pazarı alanından sesler gelmesi üzerine park halindeki bir kamyonette bulunan 3 kişinin yanına gitti. Şüphe üzerine kamyonetin kasasını kontrol eden bekçiler, 3'ü Roma, 23'ü ise Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli boyutlarda 26 küp ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

Vali Yılmaz Doruk makamında kabul ettiği İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile bekçiler Muhammed Kara (35) ve Ömer Çaycı’ya (35) göstermiş olukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı belgesi verdi. Bekçilere başarı belgelerini veren Vali Doruk, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gece bekçiliği, mahalle bekçiliği teşkilatı yeniden güçlü bir şekilde yapılandırıldı ve kolluk teşkilatımız da yine önemli bir yere geldi. Ülkemizin 81 ilinde polis teşkilatımızın içerisinde diğer kolluk kuvvetlerimizle birlikte görevlerini yerine getirmektedir. Özellikle geceleri yaptığı devriye çalışmalarıyla vatandaşımızın huzurunun sağlanmasında önemli role sahiptir. Bekçilerimiz bir taraftan vatandaşlarımıza güven verip huzur kaynağı olurken suçlular tarafından da tabii ki tedirginlik kaynağı olmaktadır. Çünkü zaman zaman yaptıkları çalışmalarla gerçekten çok önemli olaylara imza atmaktadırlar. Bizim iki bekçi arkadaşımızda yaptıkları bir devriye sırasında çok dikkatli davranmaları nedeni ile çok önemli bir olaya imza attılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dikkatleri sayesinde şüphelendikleri bir aracı incelemeleri sonucunda tarihi ve kültür varlığını barındıran bir aracın tespitini sağladılar. Önemli bir kaçakçılık tarihi, kültür varlığı kaçakçılığına da önüne geçmiş olduk. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bekçilerimiz sokaklarda görevlerini yaparken alandaki kişilerin şüpheli davranışlarından yola çıkarak olağan dışı bir durum olduğunu anlamışlar. Daha sonra da şüphelileri adli makamlara teslim etti” ifadelerini kullandı.