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MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Roma ve Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi

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Roma ve Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi
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Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait toplam 110 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Kemerdamları Mahallesi’nde Nurettin S.’ye (61) ait evde arama yaptı.
Aramada Roma ve Bizans dönemine ait 4 adet bakır sikke, üzerinde yılan figürü bulunan 2 adet mermer taş, 4 adet sütun ayağı, 1 adet sütun olmak üzere toplam 11 parça tarihi eser ele geçirdi.
Şüpheli Nurettin S. hakkında 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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