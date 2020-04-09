Roma Türk Büyükelçiliği Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Roma Türk Büyükelçiliği, Türkiye'nin Roma'da bulunan dışişleri bağlantı noktalarından biridir. Roma'da yaşayan Türk vatandaşları, tüm resmi işlemleri için Roma Türk Büyükelçiliği'ni ziyaret etmektedir.

Roma Türk Büyükelçiliği Nerededir?

Roma Türk Büyükelçiliği, Roma'nın farklı merkezlerinde bulunmaktadır. Trıesta, Venedik, Bari, Cenova, Siracusa, Ancaona, Brındisi illerinde bulunmaktadır. Bu illerde bulunan büyükelçilikler, fahri konsolosluk olarak kabul edilmektedir. Bu konsolosluklarda birçok işlem gerçekleştirilmektedir. Ancak Büyükelçilik ile doğrudan iletişime geçmek isteyenler Via Palestro eyaletine ulaşmaktadır.

Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası ve Çalışma Saatleri

Roma Türk Büyükelçiliği, adresi Via Palestro 28 00185 Roma İtalya Cumhuriyeti şeklindedir. Farklı eyaletlerdeki en yakın fahri konsolosluklarla iletişime geçilebilir. Ancak büyükelçilik adresi Via Palestro eyaletindedir.

Büyükelçilik telefon numarası, 0039-06 445 941 şeklindedir. Acil bir durum gerçekleştiğinde mesai saatleri dışında 00 39 340 1766431 kodlu numarayı aramak mümkündür. Konsolosluk, hafta içi 09.00-12.30; 13.30-17.00 saatleri arasında çalışmaktadır.