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Roma mozaikleri görücüye çıktı

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#Roma Mozaikleri#Tarsus Tarihi#Kleopatra Kapısı
Roma mozaikleri görücüye çıktı
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:00

Tarihi Kleopatra Kapısı çevresinde yürütülen çalışmalar, kentin binlerce yıllık geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. Daha önce bölgede ortaya çıkarılan Gladyatör Mozaiği ve Balıkçı Mozaiği’nin ardından kazı ve araştırma faaliyetlerinin yeniden hız kazanması, arkeoloji dünyasında heyecan yarattı.

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Restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan eserler, Tarsus Belediyesi’nin açtığı Kleopatra Kent Meydanı’nda ziyaretçilerle buluşurken, Tarsus’un binlerce yıllık hafızası da gün yüzüne çıkıyor.

Roma mozaikleri görücüye çıktı

Kazı çalışmaları ve mozaiklerle ilgili açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yakın dönemde hizmete açılması planlanan Kültür Merkezi’ne ek olarak kentin bir diğer noktasında da yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro yapılacağının müjdesini verdi. Boltaç, “Bu eserler yalnızca Tarsus’un değil, Anadolu’nun kültürel hafızasının da önemli parçalarıdır. Amacımız, tarih ile günlük yaşamı aynı noktada buluşturarak bu zengin mirası daha görünür hale getirmek” dedi.  

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Roma mozaikleri görücüye çıktı

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#Roma Mozaikleri#Tarsus Tarihi#Kleopatra Kapısı

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