Roma mozaikleri görücüye çıktı

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Restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan eserler, Tarsus Belediyesi’nin açtığı Kleopatra Kent Meydanı’nda ziyaretçilerle buluşurken, Tarsus’un binlerce yıllık hafızası da gün yüzüne çıkıyor.

Kazı çalışmaları ve mozaiklerle ilgili açıklamalarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yakın dönemde hizmete açılması planlanan Kültür Merkezi’ne ek olarak kentin bir diğer noktasında da yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro yapılacağının müjdesini verdi. Boltaç, “Bu eserler yalnızca Tarsus’un değil, Anadolu’nun kültürel hafızasının da önemli parçalarıdır. Amacımız, tarih ile günlük yaşamı aynı noktada buluşturarak bu zengin mirası daha görünür hale getirmek” dedi.

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