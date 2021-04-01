MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRoma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan şüpheliler yakalandı
GeriGündem Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan şüpheliler yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 02:33 | Son Güncelleme:

Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roma döneminden kalma heykeli satmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Roma döneminden kalma bronz heykeli satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.G. (37) ve M.E.B'nin (31), ellerindeki tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Teknik takip sonucu şüpheliler, Kumyaka Mahallesi'ndeki bir restoranda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bronz heykeli satmak isterken yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu tahmin edilen heykel, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi