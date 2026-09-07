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Roma döneminden bir sürpriz daha! Yaklaşık 2 bin yıllık eros başı bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Pompeiopolis Antik Kenti#Kastamonu#Taşköprü
Roma döneminden bir sürpriz daha Yaklaşık 2 bin yıllık eros başı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 10:15

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin açığa çıkarıldığını açıkladı. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu bildirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Pompeiopolis’te Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan yeni izlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, bazilikanın orta nefindeki çalışmalarda önemli buluntulara ulaşıldığını açıkladı.

Ersoy, “M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Roma döneminden bir sürpriz daha Yaklaşık 2 bin yıllık eros başı bulundu

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Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığına dikkati çeken Ersoy, “Kazılarımız sürüyor.” dedi.
2026 yılı çalışmalarında bir önemli buluntuya daha ulaşıldığını açıklayan Bakan Ersoy, M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Bazilikanın ilk inşa evresinin de MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy, kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Roma döneminden bir sürpriz daha Yaklaşık 2 bin yıllık eros başı bulundu

BAZİLİKA ROMA’DAN GEÇ ANTİK ÇAĞ’A UZANAN DÖNÜŞÜMÜ ORTAYA KOYUYOR

Paphlagonia Bölgesi’nin Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki önemli merkezlerinden ve eyalet başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti’nde, kazılarına ilk kez 2025 yılında başlanan Bazilika’daki çalışmalar 2026 yılında da devam ediyor.

Yapının mimari özellikleri, stratigrafik veriler ve kazılarda ele geçen buluntular birlikte değerlendirildiğinde Bazilika’nın ilk inşa evresinin M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık M.S. 150–160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor.

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2026 yılı kazılarında yapının Pastoforion bölümünde bulunan Eros başı da M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor. Buluntu, Pompeiopolis’in Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunuyor.

Pompeiopolis’in M.S. 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması, kentin Geç Antik Çağ’daki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilikadaki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri de yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreci ve piskoposluk merkezi olarak önem kazandığı dönemle ilişkili olduğunu gösteriyor.

Roma döneminden bir sürpriz daha Yaklaşık 2 bin yıllık eros başı bulundu

105 METREKARELİK MOZAİK ALANI ORTAYA ÇIKARILDI

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Antik kentteki 2026 yılı çalışmalarında özellikle Bazilika’nın orta nefinde gerçekleştirilen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, farklı geometrik desenlerden oluşan ve oldukça iyi korunmuş zemin mozaikleri açığa çıkarıldı. Mevcut durumda yaklaşık 105 metrekarelik alan gün yüzüne çıkarılmış durumda.

Ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon çalışmaları tamamlanarak mevcut durumlarının korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Ancak orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı henüz açığa çıkarılmadı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürüyor.

Pompeiopolis Bazilikası’ndaki çalışmalar, ya

Roma döneminden bir sürpriz daha Yaklaşık 2 bin yıllık eros başı bulundu

pının Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Eros başı, Geç Antik Çağ’a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, Bazilika’nın Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor.

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Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

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#Pompeiopolis Antik Kenti#Kastamonu#Taşköprü

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