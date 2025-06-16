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ROKETSAN'a sızıp emrindeki örgüt üyelerini ASELSAN'a yönlendirmiş... Firari FETÖ'cü yakalandı

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#ROKETSAN#ASELSAN#İshak Uysal
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 12:12

İstanbul’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 yıldır firari durumda olan ve hakkında iki ayrı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama kaydı bulunan İshak Uysal gözaltına alındı. Uysal'ın ROKETSAN’a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN’a yönlendirdiği ortaya çıktı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, şüphelinin Arnavutköy’de bulunduğu tespit edildi. Ekipler Büro Amirliği ile birlikte düzenlenen operasyonla İshak Uysal yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin örgütün ‘bölge’ ‘kurum’ ve sözde ‘sohbet’ imamlığı yaptığı ve 7 yıldır arandığı öğrenildi.

ROKETSANa sızıp emrindeki örgüt üyelerini ASELSANa yönlendirmiş... Firari FETÖcü yakalandı

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ÖRGÜT ÜYELERİNİ ASELSAN'A YÖNLENDİRİYORDU

Uysal'ın ROKETSAN’a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN’a yönlendirdiği ortaya çıktı. Uysal’ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı, kod adıyla faaliyet yürüttüğü, sohbet imamlığı, Türk Telekom bilişim imamlığı, kurum imamlığı gibi çeşitli görevlerde bulunduğu saptandı.

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ROKETSANa sızıp emrindeki örgüt üyelerini ASELSANa yönlendirmiş... Firari FETÖcü yakalandı

Şüpheli hakkında, 14 farklı kişinin bu görevlerle ilgili beyan verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

ROKETSANa sızıp emrindeki örgüt üyelerini ASELSANa yönlendirmiş... Firari FETÖcü yakalandı

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#ROKETSAN#ASELSAN#İshak Uysal

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