ROKETSAN'a sızıp emrindeki örgüt üyelerini ASELSAN'a yönlendirmiş... Firari FETÖ'cü yakalandı

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, şüphelinin Arnavutköy’de bulunduğu tespit edildi. Ekipler Büro Amirliği ile birlikte düzenlenen operasyonla İshak Uysal yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin örgütün ‘bölge’ ‘kurum’ ve sözde ‘sohbet’ imamlığı yaptığı ve 7 yıldır arandığı öğrenildi.

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ÖRGÜT ÜYELERİNİ ASELSAN'A YÖNLENDİRİYORDU

Uysal'ın ROKETSAN’a sızdığı, emrindeki örgüt üyelerini ise ASELSAN’a yönlendirdiği ortaya çıktı. Uysal’ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı, kod adıyla faaliyet yürüttüğü, sohbet imamlığı, Türk Telekom bilişim imamlığı, kurum imamlığı gibi çeşitli görevlerde bulunduğu saptandı.

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Şüpheli hakkında, 14 farklı kişinin bu görevlerle ilgili beyan verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.