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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in komşusu konuştu

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#Ankara#Hastane#Sağlık
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücelin komşusu konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 18:03

Ankara’da kaldığı evde ölü bulunan Roketsan mühendisinin komşusu Fuat Yıldırım, Yusuf Serdar Yücel'in yüzünde morluklar olduğunu söyledi. Fuat Yıldırım ayrıca, 'Herhangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim.' ifadelerini kullandı.

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Olay, 3 Ocak'ta Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel’den (25) günlerdir haber alamayan arkadaşları polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri eşliğinde girilen evde Yücel’in cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Yücel memleketi Isparta’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

“YÜZ KISMINDA MORLUK VARMIŞ”

Olayla ilgili konuşan gencin komşularından Fuat Yıldırım, “Ev, kokudan durulmaz hale gelmiş. Dışarıda polisler vardı. Ne olduğunu sorduğumda cenaze olduğunu söylediler. Ölen kişinin vücudunda morarma veya darp izleri yokmuş, yatağında ölü bulunmuş. Sadece yüz kısmında morluk varmış. Karşılaştığımızda selamlaşırdık. Bir keresinde dış kapısının açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimizde her yer dağınıktı ve alkol şişeleri etrafa dağılmıştı. Biz de ’Kapınızı açık unutmayın’ diye uyarmıştık. Herhangi bir problemini görmedim bugüne kadar. Kendi halinde birisiydi. İyi bir insandı, hiçbir kötülüğünü görmedim” dedi.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücelin komşusu konuştu

“BU EVDE KAYDI YOK”

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Mahalle Muhtarı Hayrullah Gürbüz ise, “Üç tane genç yanıma geldi, arkadaşlarına üç gündür ulaşamadıklarını söylediler. Ben de kendilerine yardımcı olamayacağımı, emniyete başvurmaları gerektiğini söyledim. Onlar da dediğimi yaptı. Buraya polis ekipleri geldi.

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücelin komşusu konuştu
Burada 2 kişi ikamet ediyorlarmış, biri 10 gün önce ayrılmış. Yöneticiye ulaştık, evden ayrılan kişiyi aradık. Anahtarı getirdi ve polis eşliğinde eve girdik. Polis ekipleri içerideki kişinin öldüğünü söyledi. Ekipler gelip incelemelerde bulundu. İçeride ilaçların olduğunu ve inceleneceğini duyduk. Ölen kişide yara izi yokmuş. Ölen kişinin bu evde kaydı yok, ikameti burası değilmiş” diye konuştu.

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#Ankara#Hastane#Sağlık

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