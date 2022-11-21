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Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı

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#Kilis#Terör#Msb
Roketli saldırılar sonrası sınır hattında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 10:34

GAZİANTEP ve Kilis'e yönelik peş peşe düzenlenen roketli saldırılar sonrası sınır hattında tedbirler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, teröristlere ait mevziler ateş altına alındı.

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Terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Rıfat bölgesinden dün akşam saatlerinde ateşlenen roket, Öncüpınar Sınır Kapısı yanındaki polis özel harekat yerleşkesine isabet etti. Patlamada, yerleşke içerisindeki 1 asker ile 7 polis yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine de gece saatlerinde Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden ateşlenen 4 roket isabet etti. Boş araziye düşen roketler infilak etti; saldırı ilçede tedirginliğe neden oldu.

Gaziantep ve Kilis'e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri teyakkuza geçerken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Saldırıların ardından Tel Rıfat ve Ayn El Arap bölgesindeki teröristlere ait mevziler, sınır birliklerince ateş altına alındı. İnsansız hava araçlarınca tespit edilen Terör hedefleri; obüs ve çok namlulu roketatarlar ile vurularak imha edildi.

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#Kilis#Terör#Msb

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