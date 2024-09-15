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16 Eylül’de sona erecek yarışların dün gerçekleştirilen etabını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile izledi.

Bayraktar, bu yıl düzenlenen yarışlara 900’den fazla takımın katıldığını belirterek, “Finale kalan 80 takımımız burada kıyasıya bir mücadeleyle roketlerini hazırlayıp ateşliyorlar. İnşallah bu genç kardeşlerimiz, ülkemizin, ‘Milli Uzay Programı’ kapsamında hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar. Ülkemizin hava savunma silahlarını, sistemlerin büyük ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini geliştirecekler” dedi. Konuşmaların ardından finale kalan 80 takımın hazırladığı roketler ateşlendi.