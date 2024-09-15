×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Roketler ateşlendi

Güncelleme Tarihi:

#Teknofest#Roketsan#Tuz Gölü
Roketler ateşlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan yürütücülüğünde Tuz Gölü’ndeki Hisar Atış Alanı’nda 9 Eylül’de başlayan ‘Roket Yarışları’ devam ediyor.

Haberin Devamı

16 Eylül’de sona erecek yarışların dün gerçekleştirilen etabını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile izledi.

Roketler ateşlendi

Bayraktar, bu yıl düzenlenen yarışlara 900’den fazla takımın katıldığını belirterek, “Finale kalan 80 takımımız burada kıyasıya bir mücadeleyle roketlerini hazırlayıp ateşliyorlar. İnşallah bu genç kardeşlerimiz, ülkemizin, ‘Milli Uzay Programı’ kapsamında hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar. Ülkemizin hava savunma silahlarını, sistemlerin büyük ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini geliştirecekler” dedi. Konuşmaların ardından finale kalan 80 takımın hazırladığı roketler ateşlendi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknofest#Roketsan#Tuz Gölü

BAKMADAN GEÇME!