Roket mühimmatı patladı: 2 çalışan öldü 1 asker yaralandı

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Patlayıcı madde uzmanı Turan Göl ve tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş, olay yerinde hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kırıkkale Valiliği, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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Patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.