Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Telefon şifresi kırılacak

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin son gelişmeleri CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt paylaştı. Paşa Alyurt, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, İspanya temaslarında önemli gelişme yaşandı. Van'da 25 Eylül 2024'te kaybolduktan sonra 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili bu soruşturma devam ediyor.

İSPANYOL MAKAMLARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Bu noktada soruşturmada artık yeni bir aşamaya geçildi. Özellikle burada telefon incelemeleri oldukça önemli. Telefondan elde edecek yazışmalar oldukça önemli. İşte tam da bu süreci etkileyecek önemli bir süre gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanyol mevkıdaşıyla bir araya geldi ve bu noktada özellikle Rojin Kabaiş'in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla gerçekleştirilmekte olan İspanyol makamları ile adli iş birliğinin önemini vurguladı. Ve bu noktada bir talepte bulundu

Bu noktadaki talepte özellikle ölüm sebebi henüz netleşmediği için cep telefonunun çözülmesi kritik bir öneme sahip ve bu noktalara bir destek istenmişti. İspanyol Adalet Bakanı, Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, Türk makamlarıyla iletişim kurduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti. Türk makamlardan gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebi savcılığa ve polise bildirdik ifadelerini kullandı.

"EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Hem savcılık hem de polis kanalıyla yapılacak işlemlerin en kısa sürede sonuçlanacağını ifade etti ve özellikle gözlerin çevrilmiş olduğu o telefondaki yazışmaların ne olduğuna ilişkin tespitler de işte buradaki sürecin ardından ortaya çıkacak .

Hatırlanacak olursa geçtiğimiz Ekim ayında Adalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada burada özellikle düzenlenen adli tip raporuna bir ek rapor talep edildiğini de hatırlatmıştı.

Önemli bir gelişme yaşandı ve buradaki noktada özellikle Rojin Kabaiş'in telefonundaki incelemeler noktasında bir işbirliği içerisinde işbirliğinin olacağını ifade edildi.