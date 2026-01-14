Rojin’in babası Tunç’la görüştü

Haberin Devamı

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kabaiş şunları söyledi:

“Dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim kızımıza ne oldu? Kim ne yaptı? Neden katil bulunmuyor? Son çare Ankara’dır. Adalet Bakanımızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. İnşallah Allah’ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek. Hep birlikte rahat olacağız ki bu genç kıza kim zarar verdi? Çünkü iki erkeğe ait DNA olduğu belli. Genç kızımız katledilmiş. Bir saldırıya uğramış. Biz çok acı çekiyoruz. Devletin büyüklerinden rica ediyoruz; son çare Ankara’dır. İnşallah Ankara’da her şey çözülecek. Van’da ne olmuş, neler oluyor? Niye bu dosya bu hale geldi? 15 aydır biz acı çekiyoruz.”

Diyarbakır Barosu adına konuşan avukat İrem İlhan ise görüşmenin hukuki detaylarına değinerek, Bakanlığa ilettikleri somut talepleri paylaştı. İlhan, tespit edilen DNA örneklerinin bulunduğu bölgeler göz önüne alınarak soruşturmanın Türk Ceza Kanunu bağlamında “cinsel saldırı” şüphesini de kapsayacak şekilde genişletilmesini istediklerini belirtti. İlhan şunları kaydetti:

“Yılmaz Tunç Bakanımızla beraber bir görüşme aldık. Dosyanın bu zamana kadar katedilmiş kısmını ve bundan sonra ne yapabilirizi konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. Diyarbakır Barosu olarak taleplerimizi ilettik. Hepinizin bildiği üzere DNA’ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın Ceza Kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamı genişletilmesine; ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi Bakanlığa ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacağını bizzat Bakanımız iletti. Dosyanın sonuna kadar da Rojin’e ne olduğunu öğrenene kadar da ‘Rojin’e ne oldu?’ sorusunu soracağız. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz.” m ANKARA