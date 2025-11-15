×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rojin’in atletindeki kan lekesi kimin

Güncelleme Tarihi:

#Rojin#Van#Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rojin’in atletindeki kan lekesi kimin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 07:00

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül’de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayboldu.

Haberin Devamı

Rojin’in cansız bedeni, 15 Ekim’de Van Gölü sahilinde bulundu. Adli Tıp raporunda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinden alınan örneklerde, ölenin DNA’sıyla karışık halde 2 farklı erkek kişiye ait DNA profili tespit edildiği belirtildi. Taşınması ve otopsi sürecinde müdahalede bulunduğu değerlendirilen toplam 134 kişiden DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun hazırladığı raporda, alınan örneklerin yapılan incelemede, bulunan 2 DNA örneğiyle uyuşmadığının tespit edildiği, bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

‘EN AĞIR CEZAYI VERSİNLER’

Kızı Rojin’in atletinde ayrıca kan izinin de bulunduğunu belirten Nizamettin Kabaiş, “Rojin’in atletinde kan tespit edildiği daha önce bize söylenmişti. Rojin’in olma ihtimali üzerinde durdular. Fakat bize söyledikten 20 gün sonra tekrar Van’a gittik. Rojin’in atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu bize söylendi. O kadının kanı kime aittir? Devlet bunu tespit edebilir. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rojin#Van#Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!