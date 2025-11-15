Rojin’in atletindeki kan lekesi kimin

Haberin Devamı

Rojin’in cansız bedeni, 15 Ekim’de Van Gölü sahilinde bulundu. Adli Tıp raporunda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinden alınan örneklerde, ölenin DNA’sıyla karışık halde 2 farklı erkek kişiye ait DNA profili tespit edildiği belirtildi. Taşınması ve otopsi sürecinde müdahalede bulunduğu değerlendirilen toplam 134 kişiden DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun hazırladığı raporda, alınan örneklerin yapılan incelemede, bulunan 2 DNA örneğiyle uyuşmadığının tespit edildiği, bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

‘EN AĞIR CEZAYI VERSİNLER’

Kızı Rojin’in atletinde ayrıca kan izinin de bulunduğunu belirten Nizamettin Kabaiş, “Rojin’in atletinde kan tespit edildiği daha önce bize söylenmişti. Rojin’in olma ihtimali üzerinde durdular. Fakat bize söyledikten 20 gün sonra tekrar Van’a gittik. Rojin’in atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu bize söylendi. O kadının kanı kime aittir? Devlet bunu tespit edebilir. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler” dedi.