Rojin’den 18 gün sonra acı haber... Ölüm nedeni henüz belli değil

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül’de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmıştı. Gece yurda dönmeyen Rojin’e aramalarında da ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül sabahı polise haber vermişti. Rojin için yaklaşık 250 personelle arama çalışması başlatılmıştı. Yandan taramalı 3 sonar, 1 ROV cihazı, sualtı kadavra arama köpeğinin yanı sıra 8 kişiden oluşan dalgıç ekip de çalışmalara destek vermişti.

CANSIZ BEDENİ 20 KM UZAKTA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verdi. Rojin Kabaiş’ın cansız bedeni, kaldığı yurttan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım köyü sahilinde bulundu. Kabaiş’in cansız bedeni, Mehmet Emin Ankay (60) tarafından fark edildi. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bahçe suladığı sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Ankay, “Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım” dedi. Rojin’in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.