Rojin soruşturmasında titiz inceleme

VAN’da 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü’nün Mollakasım Mahallesi sahili kesiminde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Diyarbakır ve Van Barosu avukatları, raporla ilgili basın toplantısı düzenledi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu söyledi. İlk DNA örneğinin göğüs bölgesinde, ikinci DNA’nın ise vajinanın iç bölgesinde olduğunun belirlendiğini kaydeden Demir, Rojin’e yönelik cinsel istismar ihtimalinin olduğunu aktardı.

‘KIZIM CİNAYETE KURBAN GİTTİ’

Diyarbakır ve Van baroları, önceki raporun eksik, hatalı ve yanlış olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada yüzbinlerce kişi, ‘Rojin İçin Adalet’ etiketiyle Rojin’in ölümünün aydınlatılması istedi. Van’da ve Diyarbakır’da kadınlar ve üniversite öğrencileri, yine ‘Rojin için adalet’ diyerek yürüyüş ve basın açıklamaları yaptı.

Kızının cinayete kurban gittiğini sürekli söylediğini ve bundan emin olduğunu söyleyen baba Nizamettin Kabaiş da adalet talebinin yerine getirilmesi çağrısını yineledi. Nizamettin Kabaiş, “Baroların çalışmaları sayesinde gerçekler açığa çıktı. Bir yıldır acı çekiyoruz. Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun, adalet yerini bulsun” dedi.

‘GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da dün NSosyal hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildiren Tunç, “Olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına eklenmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir” bilgisini verdi.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadelerinin de detaylı biçimde değerlendirildiğini belirten Tunç, Kabaiş’in kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemelerinin de devam ettiğini bildirdi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

“Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan, maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.”