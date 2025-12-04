×
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! İlk kez ortaya çıktı: 'Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?'

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin konuştuğu Rojin davasında dengeleri değiştirecek bir iddia ortaya çıktı. 13 ay sonra konuşan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gece zorla bir araca bindirildiğini anlattı.

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” yine gündeme damga vuran konu ve konuklarla canlı yayındaydı. Ölümünün üzerinden 1 yıl geçen Rojin Kabaiş dosyasında kartlar yeniden dağıtıldı.

“Bir erkek tarafından beyaz arabaya zorla bindirildiğini gördüm” diyen gizli tanıkla acılı baba Nizamettin Kabaiş ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. “Rojin’in ölümü kesinlikle cinayet” diyen Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan da stüdyodaydı.

Rojin Kabaişin ölümüne ilişkin yeni gelişme İlk kez ortaya çıktı: Babama söylemeden gitmem, haberi var mı

“ROJİN’İN KAÇIRILDIĞINI GÖRDÜM”

Yayına bağlanan gizli tanık, Rojin’in kaybolduğu gün saat 21.00-22.00 arasında bir erkek tarafından zorla beyaz bir arabaya bindirildiğini, o aracın içerisinde şoför koltuğunda başka bir erkeğin daha olduğunu söyledi.

Gizli tanığın iddiasına göre Rojin’i arabaya bindiren kişi 1.70 boylarında, orta kilolu, düz saçlı ve 25-30 yaşlarında biriydi. Gizli tanık, Rojin’in araca zorla bindirilmeye çalışılırken “Babama söylemeden gitmem, haberi var mı?” dediğini duyduğunu da belirtti.

NEDEN 13 AY BEKLEDİ?

Gizli tanık “Neden 13 ay sonra ortaya çıktınız?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Van Belediyesi’nin misafirhanesinde konaklıyordum. O gün baba Nizamettin Kabaiş ve ekipler Rojin’i arıyorlardı. Hâlâ bulunmamıştı. Rojin’in hareketleri, zorla arabaya bindirilişi dikkatimi çekince misafirhanedeki çalışana haber verdim. Vücudunda iki farklı erkek DNA’sı ortaya çıkınca da ifade verme gereği duydum."

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

