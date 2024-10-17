Rojin Kabaiş'in esrarengiz ölümünün perde arkası! Son okuduğu kitap: Kayıp Aranıyor

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Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabalarına teslim edilen Rojin Kabaiş Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturmada şu detayları aktardı:

10 gün boyunca aramaları adım adım takip ettik. Rojin KYK kapısından çıkarak görüntülerdeki son yere gidiyor. Rojin öldü mü, öldürüldü mü? Kıyıdan 50 metre uzaklıkta başörtüsü bulundu ilk olarak. Elimizde ciddi veriler var. Emniyetle koordineli olarak çalıştık.

İNTERNET ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Sır ölümüne ilişkin yeni detaylar var. Kaybolmuş olduğu gün öncesinde ineternette aramaları var. 'Otopsi nasıl yapılır, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur, öldükten sonra cennete nasıl gidilir' gibi aramalar yapmış internette. Kaybolduğu noktada haritalar uygulamasında araştırdığı bir alan. Diyarbakır’dan Van’a geldikten 3 gün sonra kayboluyor. Bardakçı köyü ve sahilini internetteki haritadan incelemiş.

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SON OKUDUĞU KİTAP: KAYIP ARANIYOR

Sait Faik Abasıyanık’ın Kayıp Aranıyor kitabı Rojin’in kütüphaneden aldığı son kitap. Asıl olan ilginç olan kitabın içeriği. Konsolosun bir kızı var ve dünyanın iki yüzlülüğünden sıkılmış. Nevin adlı kızın içsel yolculuğu. Kitabın sonunda Nevin ortadan kayboluyor. Son okuduğu kitap da ilginç. Yüzde yüz intihar anlamına gelmiyor. Rojin oraya birileri tarafından götürülmüş de olabilir. Ekipler inceleniyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi kritik.

SON YOLCULĞUNA UĞURLANDI

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

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Kabaiş ailesi daha sonra merkez Kayapınar ilçesindeki Hacı Abdurrahman Enç Külliyesi taziyeevine geçti.



BABA KABAİŞ: BİR VAHŞET VAR

Baba Nizamettin Kabaiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisini arayanların çocuğundan haberi olup olmadığını sorduğunu belirterek, "O kenarda tel örgü, kamera, ışık yok. Çocuk demiş ki gideceğim, çakıl taşı toplayacağım. Demek oraya gitmiş. O serseriler oradan görmüşler. Orada tahmin ediyorum bu şekilde zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulurlar. En ağır ceza neyse onlara versinler. Rojin'in kime ne zararı vardı?" dedi.

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Göl kıyısında suyun derin olmadığını belirten Kabaiş, şunları söyledi:

"Orada boğulma tehlikesi yok. 50 kilometre dalgıçlar gidiyor. Bu çocuğun başına birileri bir şey getirmiş. Mutlaka tek başına da oraya gitmez. Buradan suya da girse oraya kadar gitmez. 24 kilometre o çocuk gece tek başına gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanlar en yakın zamanda çıkarılsınlar. Cezaları da idam olsun, bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Küçük çocuklardan, kadınlardan, kız çocuklarından ne istiyorlar?"

"HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU"

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Kabaiş, Rojin'in çalışkan, saygılı bir çocuk olduğunu belirterek, kızının kardeşleriyle de arasının gayet iyi olduğunu ​​​​​​​ifade etti.

"Herhangi bir sorunu bir sıkıntısı yoktu. Ne bizimle ne kardeşiyle ne annesiyle bir sıkıntısı hiç yoktu." diyen Kabaiş, Rojin'in geçen yıl Dicle Üniversitesinde bir bölümü kazandığını, daha sonra yeniden sınava hazırlanmaya karar verdiğini anlattı.

Kabaiş, şunları kaydetti:

"Birkaç gün okula gitti. Sonra bana, 'Baba bu bölümün ataması az. Bir sene evde çalışacağım puanlarım yükselirse başka bölüme geçeceğim.' dedi. Ben de ona o şansı verdim. Bir sene boyunca evde çalıştı, puanını yükseltti, 480 puan aldı. Tercihini de kendisi yaptı. Birinci sırada Van'ı yazdı. Orayı tercih etti. Morali çok iyiydi, sevinerek gitti. Diyarbakır'da beraber çarşıya gittik, yemek yedik, gezdik, fotoğraf çektik, video çektik. Gittim yurda teslim ettim. Giderken de vedalaştık. Gülerek el salladı, vedalaştık. Sonra otogara geldim. Tekrar onu aradım. 'Durumun nasıl?' dedim, iyidir baba.' dedi."

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

