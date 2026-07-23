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Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'de de açılamadı: "Tüm veriler silinebilir" uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Rojin Kabaiş#Çin#Telefon
Rojin Kabaişin cep telefonu Çinde de açılamadı: Tüm veriler silinebilir uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:35

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, davanın en önemli delillerinden biri olarak görülen cep telefonunun şifresi Çin'de yapılan teknik incelemede de kırılamadı. Detayları CNN Türk Muhabiri Burak Emek aktardı.

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Soruşturma kapsamında daha önce şubat ayında İspanya'ya gönderilen ancak açılamayan cep telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle Çin'e gönderilerek özel teknik incelemeye alınmıştı.

Çin'de gerçekleştirilen incelemelerin ardından hazırlanan teknik raporda, telefona erişim sağlanamadığı bildirildi. Raporda ayrıca, cihaza müdahale edilmesi durumunda telefonun yazılımının ve içerisindeki tüm verilerin tamamen silinebileceği uyarısına yer verildi.

Rojin Kabaişin cep telefonu Çinde de açılamadı: Tüm veriler silinebilir uyarısı

Detayları CNN Türk Muhabiri Burak Emek aktardı:

"27 Eylül 2024'te kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 18 gün sonra yani 15 Ekim'de, kayıt yaptırdığı ve eğitim gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin hemen yanındaki Van Gölü kıyısında bulundu. Bu dosyada yeni gelişmeler yaşanıyor.

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İSPANYA’DAN SONRA ÇİN DE AÇILAMADI

Bu noktada oldukça önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'den geldi. Ancak olumsuz cevap alındı. Bu oldukça önemliydi. Çünkü telefon daha önce Şubat ayında Adalet Bakanlığı'nın girişimleri sonucunda İspanya'ya gönderilmişti ve oradan da olumsuz yanıt alınmıştı. Bunun ardından Adalet Bakanlığı tarafından özel bir ekip kurulmuş ve çalışmalar sürdürülmüştü. Daha sonra telefon, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapor doğrultusunda 30 Nisan'da Çin'e gönderildi. Ancak Çin'den de olumsuz yanıt geldi.

Rojin Kabaişin cep telefonu Çinde de açılamadı: Tüm veriler silinebilir uyarısı

“TÜM VERİLER SİLİNEBİLİR” UYARISI

Çin tarafından 6 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, telefona müdahale edilmesi ya da erişim sağlanması durumunda tüm verilerin silinebileceği belirtildi. Bu nedenle yapılan tüm teknik incelemelere rağmen telefona erişim sağlanamadı. İspanya'dan gelen yanıtta da benzer ifadeler yer almıştı. Adalet Bakanlığı'nın kurduğu özel ekip çalışmalarını sürdürürken telefonun bir kez daha Çin'e gönderilmesi sağlandı. Ancak bu girişimden de olumsuz sonuç alındı.

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Rojin Kabaişin cep telefonu Çinde de açılamadı: Tüm veriler silinebilir uyarısı

YENİDEN İNCELEME OLACAK MI?

Önümüzdeki günlerde telefonun bir kez daha incelenmesine yönelik yeni bir çalışma yapılması planlanıyor. Bu da oldukça önemli. Çünkü Rojin Kabaiş'in telefonunun açılması halinde birçok soru işaretinin yanıt bulabileceği değerlendiriliyordu."

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#Rojin Kabaiş#Çin#Telefon

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