Rojin Kabaiş’in babasından yürek burkan sözler

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Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında 21 yaşındaki Rojin’e ne olduğunun yanıtı arandı. Genç kız intihar mı etti, yoksa cinayete mi kurban gitti? Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan’ın da canlı yayın konuğu olduğu ve olaya dair fikirlerini beyan ettiği programda Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş’in iddiaları oldukça önemliydi. Baba Kabaiş "Kızımın otopsisine girdiğimde vücudunda darp izleri gördüm. 24 kilometre uzağa, o çocuk tek başına gitmez. Çocuğumun başına birileri bir şey getirdi mutlaka” dedi. İntihar iddialarını da bir kez daha reddetti.

“KIZIM BİR VAHŞETE KURBAN GİTTİ, DARP İZİ VAR”

Acılı baba şunları söyledi; “Tüm kameraları izledim. Kızım asla intihar edecek bir insan davranışları sergilemiyor. Hatta cebinde kek bile var. Benim kızım yürürken iki erkek de yanından geçiyor ve sonrası görülmüyor. Rojin’in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. Ben yalvararak otopsiye girdiğimde gözlerimle gördüm, darbedilmişti. Simsiyah darp izi vardı sırtında. Şişme de yoktu, vücut bozulmamıştı. Sadece yüzünde şişme vardı. Yüzü neredeyse tanınmıyordu. Hatta odadan ağlayarak çıktım ve oradaki yetkililerden biri bana ‘Bu çocuk çok suda kalmamış en fazla 6 gün’ dedi.”

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“MUTLU BİR ÇOCUKTU”

Rojin, “çok mutlu bir çocuktu” diyen baba sözlerini şöyle sürdürdü. “Okulunu çok seviyordu. Asla istemediği bir okul değildi. Birinci tercihi Van’dı. Ben de çok çalışkan olduğu için tercihine karışmadım. Tüm videolarını izledim keyfi yerindeydi. Ben hissederdim bir gariplik olsa. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu vardı. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu.Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı. Ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.”

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“İNTİHAR EDECEK BİR KIZ ASLA DEĞİLDİ”

abaya, Rojin’in internette yaptığı iddia edilen “Öldüğünde cennete gidilir mi? Sen öldüğünde banka hesabına ne oluyor?” gibi aramalar ve son okuduğu kitap olan Sait Faik Abasıyanık'ın “Kayıp Aranıyor” eseri de soruldu.

Baba kızının bu kitabı olaydan 8 ay evvel kütüphaneden aldığını söyledi ve ekledi. “Rojin çok fazla Arapça okurdu ve inançlıydı. İntiharın günah olduğunu bilen biriydi. Bu ortaya atılan iddialar intihar şüphesini kuvvetlendirmek amaçlı. Çünkü internette yaptığı o aramaların tarihi bilinmiyor. Yeni bir şey gibi aksettirildi.”

“KIZIMIN VİDEOLARINI İZLEYEREK AĞLIYORUM”

Kızıyla anılarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan acılı baba, Rojin’in aileye teslim edilen kişisel eşyalarını bile evine götüremediğini söyledi. Her gün mezarlığa gittiğini, kızının videolarını izleyerek ağladığını söyleyen Nizamettin Kabaiş, yetkililerden bir kez daha yardım istedi;

“Kim ne yapacaksa kızım için yapacak. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Kızımı okumaya gönderdim. Benim kızıma ne oldu? Yurt görevini yapmadı. Terliği, kitabı ve şarj cihazı ortada yok, bulunduğu yer kaybolduğu yerden çok uzakta. İntihar ettiyse de kanıtlansın. Ben neden ikna ediliyorum?” diyerek isyan etti.

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“BU BİR CİNAYET”

Neler Oluyor Hayatta’nın diğer konukları Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ve Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli de Rojin’in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara dikkat çekti.

Tanju Sürmeli, hem Rojin’in ortaya çıkan son görüntülerine, hem de babasından duyduğu son davranışlarına göre genç kızın hayattan vazgeçtiğine dair hiçbir tavır olmadığını söyledi ve bunun bir cinayet olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“O ERKEK DNA’LARI KİME AİT?

Programın daha önceki yayınlarında Rojin’in intihar etmediğini düşündüğünü belirten Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan da, yine aynı fikirdeydi. Rojin’in otopsi raporunda babasının iddia ettiği gibi genç kızın vücudunda 2 farklı DNA örneğinin tespit edildiğini söyleyen Nevzat Alkan; bu örneklerin adli tıp çalışanlarıyla uyuşmadığının ve bunun araştırılması gerektiğinin altını çizdi.