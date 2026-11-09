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Rojin Kabaiş’in babasından saldırı ve tehdit iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Rojin Kabaiş#Van Üniversitesi#Nizamettin Kabaiş
Rojin Kabaiş’in babasından saldırı ve tehdit iddiası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 13:37

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kardeşi Ahmet Kabaiş’in İstanbul’da maskeli 4 kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Saldırganların kendisine yönelik tehditlerde bulunduğunu iddia eden Kabaiş, Rojin dosyası aydınlatılıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş’in babasından saldırı ve tehdit iddiası

Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma sürerken, babası Nizamettin Kabaiş, kardeşi Ahmet Kabaiş’in dün akşam İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde saldırıya uğradığını söyledi. Saldırının mahalle arasında, tenha ve güvenlik kamerası bulunmayan bir noktada gerçekleştiğini söyleyen Kabaiş, maskeli 4 kişinin kardeşinin önünü keserek önce hakaret ettiğini, ardından darbettiğini ifade etti.

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Rojin Kabaiş’in babasından saldırı ve tehdit iddiası

Saldırganların, kardeşi üzerinden kendisini de tehdit ettiğini öne süren Kabaiş, Ahmet Kabaiş’in olayın ardından emniyeti aradığını, bölgeye gelen ekiplerin inceleme yaptığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Rojin Kabaiş’in babasından saldırı ve tehdit iddiası

‘HİÇBİR ZAMAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ’

Tehditlere rağmen mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Nizamettin Kabaiş, “Hiçbir zaman geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Tehditlerden korkmayacağım. Ne olursa olsun Rojin'in dosyası aydınlanana kadar ben mücadeleme devam edeceğim. Canımdan bir can parçası gitmiş. Dün akşam kardeşim Ahmet Kabaiş İstanbul'da saldırıya uğramış. 4 kişi tarafından maskeli kişiler tehdit etmiş ve dövmüşler. Akşam Ahmet ile konuştum. Bana, ‘Nizamettin abi biz bu davadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Tehditlerden de korkmayacağız’ dedi.

Rojin Kabaiş’in babasından saldırı ve tehdit iddiası

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Aile olarak biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Tehditlerden de korkmayacağız. İstanbul'da Büyükçekmece'de mahalle kenarında, tenha ve kameraların olmadığı bir yerde 4 kişi önünü kesmiş ve saldırıya uğramış. Küfürlü kelimeler kullanmışlar. Sonra dövmüşler. Ahmet'e demişler ki, ‘Nizamettin Kabaiş’i de bu şekil yapacağız. Sıra Nizamettin’e de gelecek’. Sonra Ahmet emniyeti aramış. Ekip gitmiş oraya. Arabayı kontrol etmişler. Ahmet'i ambulansla İstanbul'da hastaneye götürmüşler. Yani herhangi bir öyle ağır bir yaralanma yok. Kafasında kırık vardı. Sonra evine götürmüşler. Şu anda evde. İstirahat ediyor. Şikayetçi olduk” dedi.

Rojin Kabaiş’in babasından saldırı ve tehdit iddiası

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‘6 KİŞİNİN TELEFON SİNYALİNİN TESPİT EDİLMİŞ’

Van’a en son 35 gün önce gittiğini belirten baba Nizamettin Kabaiş, “Bize çalışma yaptıklarını, devam ettiklerini baz daralması çalışması yaptıklarını söylediler. Avukatla sürekli irtibattayım. Konuştuk. Bana, Rojin’in kayıp olduğu ve telefonun olduğu noktada 6 kişinin telefon sinyalinin tespit edildiğini söyledi. Biz çok acı çekiyoruz. Çünkü ben canımdan bir can parçası kaybetmişim. Benim ciğerim yanmış” diye konuştu.

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#Rojin Kabaiş#Van Üniversitesi#Nizamettin Kabaiş

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