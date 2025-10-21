Canlı yayın sonrası evine gelen grup tarafından dövüldü | Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs tutuklandı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 12:23

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e sosyal medyada açtığı canlı yayında hakaret ettiği belirtilen Ferit Ş., Şanlıurfa’daki evinde gözaltına alınıp tutuklandı. Ferit Ş.’nin canlı yayın sonrası evine gelen bir grup tarafından dövülüp, özür videosu çektirildiği belirtildi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'e hakaret etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darbedilen Ferit Ş.’ye, olay sırasında Rojin’in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi. 

TUTUKLANDI

Sosyal medyada Rojin Kabaiş’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirlenen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

