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Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Otopsi raporunda iki ilaç tespit edildi! 'Solunumu felç edilerek katledildi'

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#Rojin Kabaiş#Van#Otopsi
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Otopsi raporunda iki ilaç tespit edildi Solunumu felç edilerek katledildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 13:45

Van'da cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in otopsi raporunda iki farklı ilaç tespit edildi. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut,​ "Müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır" ifadelerini kullandı.

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Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rojin Kabaiş’in otopsi raporunda iki farklı ilaç tespit edildi. 

AİLE AVUKATI: OTOPSİDE İKİ İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Rojin Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesi, ölümün arkasındaki felaket gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur.

​Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.

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​Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.

"SOLUNUMU FELÇ EDİLEREK KATLEDİLDİ"

​Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır.

​Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."

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#Rojin Kabaiş#Van#Otopsi

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