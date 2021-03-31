Rojin Haspolat kimdir kaç yaşında?

Rojin Haspolat, Ozan Tufan ile evlilik yolundaki ilk adımı geçtiğimiz Eylül ayında attı. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan çift, 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlandı. Çiftin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.

Ozan Tufan’la tam 2 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında.

Düğün planı yapan çiftin kına gecesi 30 Mart 2021 akşamı gerçekleşti.

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