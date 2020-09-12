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Haber Giriş: 12.09.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Rögar kuyusuna düşen at için seferber oldular

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Rögar kuyusuna düşen at için seferber oldular
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Kars’ta at, rögar kuyusuna düştü. Rögar kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı. Saatlerce kuyuda mahsur kalan at, bir süre kendisine gelemedi.

Kars Merkez Halitpaşa Mahallesi SSK yolu üzerinde bulunan eski Anihan bölgesinde kapağı açık bırakılan ve içerisinde su akan rögar kuyusuna at düştü. Atın sesini duyan vatandaşlar durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

Rögar kuyusuna düşen at için seferber oldular

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süredir mahsur kaldığı düşünülen atı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atı düştüğü yerden çıkaramayan itfaiye ekipleri, belediyeden iş makinesi talebinde bulundu.

Bölgeye gelen iş makinesi kepçesiyle kuyunun ağzı genişletildi. Ekipler, kuyudaki atın gövdesine halat bağladı. İş makinesi yardımıyla halatın bağlı olduğu at, kuyudan çekilerek çıkartıldı.

Rögar kuyusuna düşen at için seferber oldular

Kuyudan çıkarılan at, ayağa bir süre kalkamadı. Sahiplerine teslim edilen atın daha sonra kendisine gelerek ayağa kalktığı öğrenildi.

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