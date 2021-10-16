Hapis cezası kesinleşti! 14 yıl sonra cezaevine gönderildi

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Küçükçekmece, İnönü Caddesi, Akyel Sokak üzerinde 2007 yılında açık unutulan rögar çukuruna bir otomobil düşmüş, sokak sakinleri ile otomobildekiler arasında kavga çıkmıştı. Araçtan inenlerden biri mahalle sakinlerinden Abdullah Kurt’u bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Bu olayla ilgili yargılanıp 25 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay’ın onamasından sonra cezası kesinleşen Recep S. polis tarafından yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Bahçelievler’de gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.