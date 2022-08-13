Rock sevmem ama gelsinler kahve ikram edeyim

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KONSER için İstanbul’a gelen Arctic Monkeys’in üyeleri önceki gece Beyoğlu, Asmalımescit’teki bir mekâna gitti. Saat 01.00 sıralarında mekândan ellerinde içki şişeleriyle çıkan grup üyeleri hemen karşıdaki bakkal dükkânının önünde sohbet ediyordu. Bu sırada bakkalın sahibi grup üyelerine bağırdı. İşte o anlar dünyada gündem oldu.

Bakkal Aydın Gül ise o anları Hürriyet’e şöyle anlattı: “Biz depodan mal çıkarıyorduk ve orada kalabalık bir grup vardı. Buralara şişeleri bırakmaya başladılar.

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‘LÜTFEN ŞİŞELERİ BURAYA BIRAKMAYIN’ DİYE UYARDIM

Önce ‘Şişeleri buraya bırakmayın’ diye uyardım. ‘Lütfen bırakmayın, bu şişeler kepenkleri patlatıyor, kazaya sebep olmasın’ dedim. Çıktım dışarı, bir tanesi yine buradaydı. Sinirlendim ve şişeleri çöpe attım. Zaten bunalmıştım. Hoş olmayan bir olay tabii. Belki bağırmam yanlış ama bunu yapmaya hakları yok, şişeleri çöpe atabilirlerdi.

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Yarım şişeler vardı, ‘Atayım mı’ diye sordum. Grup orada içiyordu bir sinir patlaması oldu. Benim takıldığım nokta, uyarıdan sonra hâlâ şişelerin oraya bırakılması. Rock müziği sevmem ama grup gelsin tanışalım, kahve ikram edelim. Yardım istesinler yardıma koşarız, yeter ki insan olsunlar.”