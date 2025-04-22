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Robotlu Yenidoğan bakımı

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#Neonatoloji Kongresi#Yenidoğan#Robot
Robotlu Yenidoğan bakımı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 07:00

Antalya’da düzenlenen 32. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Türkiye genelinden yenidoğan alanında çalışan hekimler, hemşireler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Kongrede bir grup gazeteciye konuşan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, şunları söyledi:

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“Tıpta da eğitim, usta çırakla gider. Yani sadece okuyarak iyi doktor olmak ya da iyi yenidoğan doktoru olmak mümkün değil. Bu bebekler o kadar hassas, küçük bebekler ki verilen eğitim, yapılan araştırmalar da çok zor. Bu nedenle simülasyonla eğitim önemli. Türk Neonatoloji Derneği’nin en önemli farklarından biri bu, ileri simülasyon uygulaması.

AĞLIYOR NEFES ALIYOR

Çok ileri düzeyde maketler kullanılıyor. Bebeği taklit eden robotlar gibi. Bunlar normal bebek gibi ağlıyor, nefes alıyor, morarıyor, kalp hızı, akciğer sesleri mevcut. Bu bebekler onlara uygulanan tıbbi müdahalelere yanıtlar veriyor. Doğru müdahaleyse iyileşiyor, yanlışsa kötüleşiyor. Çok gelişmiş ve farklı maketler üzerinde çalıştık. Prematüre, damar yolu takılan, solunum destek cihazıyla tedavisi yapılan gelişmiş maketler.

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TEN TENE TEMASTA YAŞAM ŞANSI

‘Ten Tene Temas’ projemiz de başladı. Kabaca bebeğin annenin koynuna verilmesi. Bu küçük bebekler de anneden ayrıldığını anlıyorlar. Oysa anne ile temas eden bebeklerin yaşama şansı da artıyor.”

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#Neonatoloji Kongresi#Yenidoğan#Robot

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