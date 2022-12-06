Robotların ‘imparator’u: Alman Lisesi ABD’de Türkiye’yi temsil edecek...

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Alman Lisesi öğrencileri, 2014 yılında, Türkçe ‘imparator’ demek olan ‘Kaiser’ isimli takımı kurdu. Dünya çapında düzenlenen robotik yarışmalarına katılan Kaiser, geçen yıl TEKNOFEST’te ‘Liselerarası İnsanlık Yararına Teknoloji Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi’nde üçüncü oldu. Takım, ‘Bilimi yaygınlaştırma’ temalı sosyal sorumluluk projeleriyle her yaştan ve kesimden insana ulaşmayı da hedefliyor. Kaiser robotik takımı, bu yıl Amerika’da düzenlenecek FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasında da Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

1870 KİŞİYE ULAŞTILAR

Takımın proje sorumlusu 9’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Selim Gürol, FRC’de başarılı olmak için sadece robot değil sosyal sorumluluk projelerinin de yapılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

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“Bu yarışmada robotların mekaniğinden tasarımına kadar tüm özelliklerini değerlendirerek ödül verdikleri gibi, fırsat ve cinsiyet eşitsizliği konusunda yapılan çalışmalarla kaç kişiyi etkilediğimize de bakıyorlar. Biz iki alanda da aktif şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız sosyal sorumluluk çalışmalarıyla 15 farklı şehirde 1000 lise, 500 ortaokul, 300 ilkokul ve 70 eğitmene ulaşarak workshop’lar düzenledik ve eğitimler verdik.”

KÖY OKULLARINA ULAŞMAK İSTİYORUZ

Kaiser robotik takımı, robot tasarımının yanı sıra fırsat ve cinsiyet eşitsizliği gibi konularda sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor. Selim Güler, “Projelerimiz arasında köy okullarına gidip eğitim vermek de var. Türkiye’nin birçok ilindeki köylere gidip teknoloji başta olmak üzere birçok konu hakkında eğitimler vermek ve oradaki öğrencilere farklı bakış açıları sunarak yeni kapılar açmak istiyoruz. Bunun yanı sıra hem takımımızı hem de fırsat eşitsizliğini anlatan bir kısa film çekmek istiyoruz” dedi.