Robotlarda bile cinsiyet eşitliği yok: Erkekler savaşçı kadınlar hizmetçi

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Öğrencilere ‘Kadına şiddete karşı olunması ve cinsiyet eşitliği’ konulu ders veren İngilizce öğretmeni robot Ada, “Kadına şiddet asla kabul edilemez. Toplum olarak karşı olmamız gereken bir durum. Şiddet yerine sevgi, saygı ve eşitliği desteklemeliyiz. Herkesin güven içinde yaşama hakkı vardır. Kadına yönelik şiddetle karşılaştığınızda sessiz kalmayın. Güvendiğiniz bir yetişkine ya da yetkililere haber verdin. Kadınlara saygılı davranın” dedi.

ROBOT SEKTÖRÜ ERİL

Okulun kurucu müdürü Hakan Karataş hem öğrencilerin hem öğretmenlerin Ada ile iyi iletişim içinde olduğunu söyledi: “Dünyadaki robot sektörü de eril şekilde ilerliyor. Yapılan robotlara bakınca kadın robotlar hizmetçi, erkek robotlar ise savaşçı şeklinde tasarlanmış. Ada bu anlamda bu yargıyı da kırsın istedik. Öğrencilerimize kadına karşı şiddetle karşılaştıklarında bu duruma ‘dur’ demeleri ve her zaman kadınlara karşı saygı ve sevgiyle yaklaşmaları gerektiğini anlattı.”

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BEYAZ KITA’DAKİ KADINLARDAN MESAJ VAR: SAHADA DA MASADA DA GÜÇLÜYÜZ

Antarktika Bilim Seferi’ne katılan kadın araştırmacılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ve Türkiye’de her yıl 8-14 Mart’ta kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası’nda kara tahtaya yazdıkları “merak”, “özgürlük”, “yaşam”, “ışık”, “mücadele”, “dirayet” ve “kalp” sözcükleriyle mesajlarını tüm dünyaya duyurdu. Bilim Seferi Koordinatörü Burcu Özsoy, artık kadınların sahada olduklarını gördüklerini belirterek, “Kadınlar, kendilerini ispatladı ve sahada da güçlü olduklarını gösterebildiler. İster masada olsun ister sahada kadının varlığı önemli. Bu, Türkiye’de de çok ciddi hissedilmeye başlandı” dedi.

110 YIL SONRA AYNI ROTADA

Kocaeli Gölcük’te 2011’de aslına uygun inşa edilen ‘TCG Nusret’ mayın gemisi, 110 yıl önce Çanakkale Deniz Savaşları’nın kaderini değiştiren rotayı izledi. Çanakkale Şehir İskelesi’ne bağlı olan gemi, dün 07.15’te mayın dökülen alana doğru yol aldı. 110 yıl önce mayınların dökülmeye başlandığı Erenköy mevkisinde tören yapıldı. Törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdürü Utkan Emre Er, askeri personel, davetliler katıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın davetiyle bu yılki törende Siirt Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 9 öğrenci de vardı. Öğrenciler, “İlk defa Çanakkale’ye geldik. Buraları ilk defa gördük. Çok mutluyuz” dedi.

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EMİNE ERDOĞAN: KADIN YARINLARI KURANDIR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Kadınlar Günü için yaptığı paylaşımda özetle şu mesajları verdi: “Kadın; adaletiyle medeniyeti şekillendiren, merhametiyle insanlığa yön veren, gücüyle yarınları kurandır. Onun emeği toprak gibi bereketli, sözü tarih kadar kuvvetlidir. Bugün ülkemiz; bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide ve hayatın her alanında kadınların varlığıyla yükseliyor. Bütün kalbimiz ve desteğimizle kadınlarımızın yalnızca bir gün değil her gün güçlü olması için gayret ediyoruz. Çünkü bir toplumun yarısı sustuğunda, tamamı eksik kalır. Emeğiyle geleceği inşa eden tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.” Emine Erdoğan, önceki gün katıldığı Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİKAD) ‘Hayata Bağlayan İlmekler’ projesi tanıtım programına ilişkin paylaşımında da “İnanıyorum ki hayat; ektikçe, işledikçe güzelleşen bir bahçedir. İşin içine diğerkâmlığı katan incelikli fikirler, vakti gelince çiçek tarlalarına dönüşür. Bu düşüncenin bir nişanesi olarak doğan ‘Hayata Bağlayan İlmekler Projesi’nin nice yeniden ayağa kalkma hikâyesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

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