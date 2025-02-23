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Robotlar yarışacak

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Robot
Robotlar yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-24 Mayıs tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular başladı.

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Yarışma, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Teması “Köklerden geleceğe eğitim, teknoloji, üretim” olarak belirlenen yarışma, “Teknolojinin kodları bu yıl Kayseri’de yazılıyor” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği yarışmada “Çizgi İzleyen Temel Seviye, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Otonom Araç, Su Altı Robot (SAR), Endüstriyel Robotik Kol, Serbest Proje” gibi on beş farklı kategori yer alacak. Yarışmaya başvurular, 2 Mayıs’a kadar https://robot.meb.gov.tr adresi veya MEB Robot Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. m Eğitim Servisi

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Robot

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