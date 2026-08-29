Robotik cerrahide Türk imzası

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Avrasya Üronkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan Tuğcu, Türkiye’nin robotik cerrahi alanında kaydettiği başarıları ve Türk cerrahların dünyadaki konumunu Hürriyet’e anlattı:

TECRÜBE İHRAÇ EDİYORUZ

“Türkiye artık robotik cerrahiyi yalnızca kullanan değil, robotik cerrahide yeni teknikler geliştiren ve deneyimini uluslararası meslektaşlarıyla paylaşan bir ülke konumuna geldi. Türkiye olarak cerrahi bilgi ve tecrübemizi ihraç ettiğimizi söyleyebilirim. Coğrafi konumumuz elbette önemli, Avrupa ile Asya’nın kesişim noktasında olmamız ulaşılabilirliğimizi artırıyor. Ancak yabancı cerrahların Türkiye’yi tercih etmesindeki asıl unsur coğrafyadan çok Türk cerrahların cerrahi tecrübesi ve bilgi birikimidir. Özellikle ürolojik robotik cerrahide dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Hatta bazı özel cerrahi tekniklerde dünyanın sayılı merkezleriyle rekabet ediyoruz. Örneğin prostat kanserinin tedavisinde perineal robotik radikal prostatektomi konusunda sahip olduğumuz tecrübe, Türkiye’nin robotik cerrahide sadece teknoloji tüketen bir ülke olmadığını gösteren önemli örneklerden biri. Bugün bir yabancı cerrah Türkiye’ye geldiğinde yalnızca bir robotu görmeye değil, o robotla nasıl daha iyi cerrahi yapılabileceğini öğrenmeye geliyor.

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TÜRKİYE MERKEZ OLUYOR

Eğitim sonrasında kendi ülkelerinde öğrendikleri teknikleri uygulamaya başladıklarında aldığımız olumlu geri bildirimler bizim için en değerli sonuçlardan biri. Çünkü verdiğiniz eğitimin etkisini, sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra başka bir ülkedeki hastanın tedavisinde görmek, bilginin paylaştıkça çoğaldığının en somut göstergesi. Burada bir Türk imzasıyla, Türkiye’den kilometrelerce uzaktaki hastalar tedavi şansına erişiyor. Türkiye’nin sağlık alanındaki uluslararası algısında ciddi bir değişim olduğunu düşünüyorum. Özellikle robotik cerrahide dünyadaki gelişmelere çok hızlı adapte olduk. Ancak artık yalnızca dünyada geliştirilen teknolojileri takip etmekten söz etmiyoruz, bu teknolojiyi ileri cerrahi deneyimle birleştiren merkezlerimiz ve cerrahlarımız var. Bu durum doğal olarak uluslararası hastaların ve hekimlerin Türkiye’ye olan ilgisini gün geçtikçe artırıyor. Türkiye’nin gelecekte yalnızca bölgenin değil, belirli cerrahi alanlarda dünyanın da takip ettiği merkezlerden biri olacağına inanıyorum.”

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ROBOTLAR DOKTORLARI İŞİNDEN EDER Mİ

Prof. Dr. Volkan Tuğcu, son dönemde gündeme gelen robotların yakın gelecekte tamamen cerrahların yerini alıp almayacağı tartışmasına ise şöyle bakıyor: “Bana göre biraz aceleci bir yaklaşım. Çünkü burada yalnızca teknik bir mesele yok. Bir ameliyatın gerçekleştirilmesi kadar kararın nasıl verileceği, sorumluluğun kimde olacağı ve ortaya çıkabilecek hukuki ve etik sonuçlar da önemli. Ancak sanal gerçeklik, yapay zekâ ve robotik sistemler geliştikçe bugün hayal olarak gördüğümüz bazı şeylerin gerçekleşmesi elbette mümkün. Ben robotu şu anda bir ‘süper araç’ olarak görüyorum. İyi bir cerrahın deneyimini, el becerisini, görüşünü ve karar verme kapasitesini destekleyen olağanüstü bir teknoloji. Gelecekte robotun yalnızca ‘cerrahın elini hareket ettiren bir sistem’ değil, cerraha ameliyat sırasında bilgi sunan bir cerrahi asistan haline gelmesi mümkün. Bu gerçekleşirse cerrahi açısından gerçekten yeni bir dönemin kapısını açmış oluruz. Robotik cerrahinin ilk ortaya çıkış amaçlarından biri de cerrahi uzmanlığın coğrafi sınırlarını ortadan kaldırmaktı. Bugün uzaktan robotik cerrahi konusunda önemli mesafeler alınmış durumda. Ancak bunun yaygınlaşması için teknik altyapının yanı sıra hukuki sorumluluk, hasta güvenliği, veri güvenliği ve ülkeler arası sağlık mevzuatı gibi konuların da çözülmesi gerekiyor.”