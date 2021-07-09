Robinson Fadime

TRABZON’un Tonya ilçesinde Fadime Kayacı (87), misafirliğe gelen 14 yaşındaki yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak Yaylası’nda tek başına yaşıyor. Yapımcı ve yönetmen Nurdan-Orhan Tekeoğlu çifti tarafından hazırlanan ‘Fatma Kayacı’nın bilinmeyen hikâyesi’ adlı belgesel, İtalya’da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali’nde 600 eser arasında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İNŞALLAH İYİ OLUR

Jüri Fadime Kayacı için “Kahramanın radikal ve aşırı yaşam seçimi, hassas, şiirsel ve asla retorik olmayan bir şekilde anlatılıyor. Belgeselin sonunda hepimiz kahramanın tarafına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödül haberini alan Fadime Kayacı, “Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip beni çektiler, inşallah güzel olur” dedi.





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