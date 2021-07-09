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Gündem
Selçuk BAŞAR/ DHA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Robinson Fadime

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Robinson Fadime

37 yıldır yaylada yaz-kış tek başına yaşayan ve ‘Robinson Nine´ olarak tanınan 87 yaşındaki Fadime Kayacı’nın hayatı belgesel oldu.

TRABZON’un Tonya ilçesinde Fadime Kayacı (87), misafirliğe gelen 14 yaşındaki yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak Yaylası’nda tek başına yaşıyor. Yapımcı ve yönetmen Nurdan-Orhan Tekeoğlu çifti tarafından hazırlanan ‘Fatma Kayacı’nın bilinmeyen hikâyesi’ adlı belgesel, İtalya’da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali’nde 600 eser arasında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Robinson Fadime

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Jüri Fadime Kayacı için “Kahramanın radikal ve aşırı yaşam seçimi, hassas, şiirsel ve asla retorik olmayan bir şekilde anlatılıyor. Belgeselin sonunda hepimiz kahramanın tarafına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödül haberini alan Fadime Kayacı, “Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum. Belgeselciler gelip beni çektiler, inşallah güzel olur” dedi.

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