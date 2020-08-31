Robin’e tekmeden değil, ‘mala zarar vermek’ suçundan 3 yıl hapsi istendi

İstanbul Göktürk’te, iddiaya göre 3 Şubat’ta 15.00 sıralarında eve gelen Mahmut Sefa Emek, ‘Robin’ isimli King Charles Cavalier köpeğinin yürümekte zorlandığını fark etti. Robin’i veterinere götüren Emek, burada köpeğinin darp edildiğini öğrendi. Sitenin kamera görüntülerini inceleyen Emek, Robin’i darp eden kişinin komşusu diş hekimi Abdülkerim Karaağaç (65) olduğunu anlayarak şikâyetçi oldu. Karaağaç’ın köpeği spor sahasına kapatarak dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

SALDIRGANI GÖRÜNTÜLER YALANLADI

Emek’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Abdülkerim Karaağaç, Robin’e kendisine saldırdığı için vurduğunu söyledi. Karaağaç, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. Robin’in darp edilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, kamera görüntülerinde şüphelinin basketbol sahası içerisinde bulunan köpeğin yanına giderek onu darp ettiği ve daha sonra olay yerinden uzaklaştığı, köpeğin herhangi bir saldırısının olmadığının görüldüğü belirtildi. Suçun uzlaşma kapsamında kaldığı ancak uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi. Karaağaç’ın ‘mala zarar vermek’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

YASA RAFTA

Hayvanları korumak için 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarıldı. Ancak bu kanunun yetersiz kaldığını söyleyen hayvan hakları savunucuları 16 yıldır yeni bir kanunun çıkması için mücadele ediyor. Hayvan hakları savunucuları hayvana şiddet, tecavüz, öldürme fiillerinin cezasız kalmasının toplumun adalete olan inancını zedelediğini, suçlar cezasız kaldıkça yenilerinin işlendiğini belirterek yasanın en kısa zamanda Meclis’ten geçmesi gerektiğini savunuyor.