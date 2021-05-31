Robin’e tekme cezasında bir ilk

İSTANBUL’da Eyüpsultan Göktürk’te bir sitede yaşayan Mahmut Sefa Emek, 3 Şubat 2020 günü saat 15.00 sıralarında eve geldiğinde, ‘Robin’ isimli ‘King Charles Cavalier’ cinsi köpeğinin yürümekte zorlandığını fark etti. Robin’i hemen götürdüğü veteriner, ‘darp nedeniyle yürümekte zorlandığını’ söyledi. Emek, köpeğinin tedavisinin ardından hemen siteye gelerek güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde komşusu Abdülkerim Karaağaç’ın ‘Robin’i sitenin basketbol sahasında tekmelediğini gördü. Emek, komşusu Karaağaç’tan şikâyetçi oldu.

HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, köpeğin herhangi bir saldırısı olmamasına rağmen Karaağaç’ın köpeği tekmelediği belirtilerek ‘mala zarar vermek’ten 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada suçlamayı kabul etmeyen Abdülkerim Karaağaç, köpeğin kendisine saldırarak ısırması nedeniyle duyduğu acıdan dolayı tekme atmaya çalıştığını, bu sırada tekmelerinden bazılarının isabet etmiş olabileceğini öne sürdü.

CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme, Karaağaç’a ‘mala zarar vermek’ten 4 ay hapis cezası verdi ve kişiliğini dikkate alarak cezayı erteledi. Karaağaç’ın denetim altında tutulacağı bir yıl içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde cezanın infaz edilmesine karar verildi. Gerekçeli kararda da Karaağaç’ın savunmasında, köpeğin kendisine saldırdığı için tekme vurduğunu söylediği ancak kamera görüntülerinde böyle bir saldırının görülmediği, Karaağaç’ın köpeğin yanına giderek tekmelediğinin belirlendiğine vurgu yapıldı. Bilirkişi raporunda da sanığın eylemi nedeniyle müştekiye ait köpeğin değerinin azaldığı belirtildi.

HAYVAN HAKLARI YASASI’NA İHTİYAÇ VAR

İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, kararı şöyle değerlendirdi: “Bu davada ilk defa mala zarar kapsamında ve mal tamamen ortadan kalkmadan yani bizim için canlı ölmeden ceza verilmiş oldu. 4 ay ceza çok az ve caydırıcılıktan uzak ama eğer bu davaya mala zarar değil de hayvana şiddete karşı yapılan bu eylemden dolayı ceza verilmiş olsaydı en az 2 yıl ceza alırdı. O nedenle bizim acil olarak Türk Ceza Kanunu kapsamında hayvana şiddeti hapis cezası ile cezalandıracak bir maddeye ihtiyacımız var. Hayvan Hakları Yasası’nın çıkarılmasını 4 gözle beklediğimizi dile getirmek isterim.”

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