Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize), (DHA)-
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Rize'ye mevsimin ilk karı yağdı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.
2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesine, gece saatlerinde kar yağdı. Yer yer beyaz örtüye bürünen yayla, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Kar kalınlığı, yer yer 3 santimetreyi aşarken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarını hızlandırdı.