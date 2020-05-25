MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRize'ye gelen 6 bin 420 çay üreticisine Kovid-19 testi yapıldı
GeriGündem Rize'ye gelen 6 bin 420 çay üreticisine Kovid-19 testi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
RİZE (AA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Rize'ye gelen 6 bin 420 çay üreticisine Kovid-19 testi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rize'ye gelen 6 bin 420 çay üreticisine Kovid-19 testi yapıldı
Abone Olgoogle-news

Rize'ye diğer illerden gelen 6 bin 420 çay üreticisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında test yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İl dışından gelen çay üreticilerimize yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 110 ekip ile başlatılan taramaların ikinci gününde 1851 numune alındı. İki gün sonunda toplamda 6 bin 420 numune alarak rekor kıran cefakar sağlık ordumuza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle