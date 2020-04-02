Rize'nin İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Rize'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Rize, kelime manasıyla “dağ eteği” demektir. Yunanca kökenli bu sözcük, adını bulunduğu coğrafi konum gözetilerek almıştır.

Rize İlçeleri

Rize, şehir merkezi de dahil olmak üzere toplamda 12 ilçe ile anılmaktadır. İlçe sayısı fazla olmasına rağmen, şehir kalabalık sayılmayacak bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. Rize’nin ilçeleri alfabetik sırayla aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Ardeşen

- Çamlıhemşin

- Çayeli

- Derepazarı

- Fındıklı

- Güneysu

- Hemşin

- İkizdere

- İyidere

- Kalkandere

- Merkez

- Pazar

Rize Hangi Bölgede?

Rize, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Karadeniz’in doğusunda kalan bu il, ülkenin en fazla yağmur alan bölgesidir. Rize dört tarafından; Trabzon, Artvin, Bayburt ve Erzurum şehirlerine sınır komşuluğu yapmaktadır. Rize nüfusunu ise; Türk, Gürcü, Hemşin ve Laz toplulukları oluşturmaktadır.

Rize Gezilecek Yerler

Rize ağırlıklı olarak doğa gezintisine elverişli bir coğrafyaya sahiptir. Bu şehirde gezilebilecek tarihi alanların sayısı, doğal güzelliklere kıyasla oldukça azdır. Bu kapsamda şehrin yaylaları turizm açısından önde gelen alanlar arasındadır. Rize’nin en bilinen yaylaları; Ayder, Anzer, Badara, Kavrun, Ovit, Elevit ve Avusor olarak sıralanmaktadır.

Ayder Yaylası, doğal manzarası sebebiyle “Rize’nin İncisi” unvanını taşımaktadır. Ardeşen’e bağlı bulunan bu yayla, Fırtına Deresi ile komşudur. Öğle saatlerinde yemyeşil doğasıyla misafirlerine bir renk cümbüşü yaşatan bu yayla, akşam saatlerinde de genellikle sisli bir havaya bürünmektedir. Galer Düzü ve Kaçkar Gölleri de Ayder Yaylası’na gidince görülebilecek diğer güzellikler arasında yer almaktadır.

Anzer Yaylası, kendi adıyla anılan bal ile ünlenmiş bir bölgedir. Bu sebeple de hem yerli hem de yabancı turistlerin odak noktası haline gelmeyi başarmıştır. Çok sayıda pansiyon içeren yayla, farklı arazi sporları içinde oldukça elverişli bir ortamdır. Yamaç paraşütü, zirve tırmanışı ve treeking; Anzer Yaylası’nda sık sık yapılan sporlardır.

Rize’de yaylalar dışında gezilebilecek bir yer de Ağaran Şelalesi’dir. Bu şelale ismini, karşından bakıldığında bembeyaz köpükler saçtığı için almıştır. Çayeli’ne yaklaşık 10-12 kilometre mesafede bulunan bu şelale yolunda büyüklü küçüklü çay bahçeleri bulunmaktadır. Oldukça güçlü bir akıntısı olan Ağaran Şelalesi özellikle yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı ile de güzel manzaralar ortaya çıkarmaktadır.

Rize Tarihi Yerler

Rize gezilecek yerler listesinin tarihi kısmında, Rize Kalesi ve Zil Kale yer almaktadır. Rize Kalesi, şehrin güneybatısında yer alan ve iç kale ile aşağı kale olmak üzere ikiye ayrılmış bir yapıdır. Yoğun yerleşim sebebiyle aşağı kale yok olsa da iç kale hala ziyaret edilebilmektedir. Rize Kalesi, ziyaretçilerine şehri panoramik bir şekilde görme ve bu manzaraya karşı bir çay içme fırsatı vermektedir.

Zil Kale, merdivenler ile inilen bir yapıdır ve yapım tarihi net bir şekilde bilinememektedir. Ancak, yapının Trabzon İmparatorluğu döneminde bizzat yöneticiler tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kale, büyük bir ormanın içinde inşa edilmiş olup, Fırtına Vadisi’nde de bir geçide sahiptir.

Tarihi dokulardan hoşlananalar için Rize’ye gidince Fırtına Deresi’ne de uğraması tavsiye edilmektedir. Fırtına Deresi, en az 100 yıllık çok sayıda taş köprü barındırmaktadır. Bu köprülerin hepsi, kendi dönemlerinden izler taşımaktadır.